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Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»

Надія Клочко
glavcom.ua
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
Міноборони заперечує наявність конфлікту між Офісом президента та військовим керівництвом
фото з відкритих джерел

У Міноборони пояснили, як розпізнати серед публікацій ЗМІ російські маніпуляції

Російська пропаганда запускає в інформаційний простір фейк про нібито протистояння генерального штабу Збройних сил України з Офісом президента та Міністерством оборони, щоб послабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Знову в інформаційному просторі Росії та України одночасно розповсюджується наратив, який деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства. Йдеться про вигаданий ворожими підрозділами ІПСО (інформаційно-психологічних операцій) міфічний конфлікт між вищими органами військово-політичного керівництва, а саме протистояння Генерального штабу Збройних сил України з Офісом президента та Міністерством оборони. Як правило, цей наратив розповсюджується в Telegram-каналах та ЗМІ, втім не лише російських. Цей наратив підхоплюють і деякі українські ресурси та спікери», – зазначила заступниця міністра.

За словами Маляр, тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом.

«Оперативна мета – створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та всередині суспільства.

Стратегічна мета: ослабити центр прийняття державних рішень та ослабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства. Простими словами – якщо ми всі між собою пересваримось – нас легше зламати і завоювати. Цього ворог і добивається», – написала вона.

Заступниця міністра назвала деякі ознаки таких маніпуляційних публікацій.

«Найчастіше маніпулятивні меседжі інформаційної операції привертають увагу своїми кричущими заголовками, які неодмінно викликають бурхливу емоційну реакцію. Варто також відзначити невизначеність та неоднозначність джерела в подібних повідомленнях на кшталт «неназвана особа з Офісу Президента» або «наше джерело в Міністерстві оборони», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що «працює однією командою» з керівництвом ЗСУ, коментуючи суперечку щодо рішення про обмеження пересування для військовозобов'язаних по території країни. 

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що привітав головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з днем народження.

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Теги: росія пропаганда Міноборони Офіс президента

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