«Треба виправляти помилки». Зеленський прокоментував суперечку з Генштабом

Володимир Зеленський запевнив, що «працює однією командою» з керівництвом ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про обмеження пересування для військовозобов'язаних по території країни було ухвалено неправильно. Про це він сказав на спільному з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном брифінгу у Києві.

«Щодо вчорашнього рішення, сьогодні було у нас засідання. В принципі, у нас щоденно засідання з військовими. Сьогодні було окреме додаткове засідання через це питання. Ми розібралися, вказали деталі вчорашнього рішення. Рішення повинно бути скасоване. І офіційну інформацію ви обов'язково отримаєте. Що стосується цього рішення, деталі говорять, що воно ухвалене неправильно, є погодження на сьогоднішньому засіданні щодо цього рішення», – сказав він.

Зеленський також запевнив, що ніяких непорозумінь з військовими та Генштабом через це немає.

«Ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, ми повинні працювати однією командою. Ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки, вони дрібні, в порівнянні з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, ЗСУ. Помилки треба виправляти, ось і все», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, 5 липня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив своє рішення щодо заборони мобілізованим чоловікам залишати місце проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Президент України Володимир Зеленський висловився про рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Він зазначив, що доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ доповісти всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Зеленський закликав Генеральний штаб «надалі не ухвалювати подібних рішень» без його участі.

Сьогодні, 6 липня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Генштаб скасовує порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним.