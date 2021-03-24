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    Конституційний суд відмовився розглядати призначення Шкарлета міністром

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    Верховна Рада 17 грудня 2020 року призначила Сергія Шкарлета міністром освіти та науки - Конституційний суд відмовився розглядати призначення Шкарлета міністром
    Верховна Рада 17 грудня 2020 року призначила Сергія Шкарлета міністром освіти та науки
    Фото: МОН

    Питання щодо відкриття конституційного провадження у справі призначення Шкарлета ще розглядатиметься Великою палатою КСУ

    Колегія суддів Конституційного суду України відмовилась відкрити провадження щодо конституційності призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

    Про це повідомила в телеграмі представник Верховної Ради України у КСУ Ольга Совгиря.

    «Однак відмова є неостаточною і питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі ще розглядатиметься Великою палатою КСУ», - додала вона.

    Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів.

    Раніше прес-служба партії «Голос» повідомила, що Офіс генпрокурора України за заявою партії відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

    «Це кримінальний злочин, передбачений статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Розслідування цього злочину доручено провести Державному бюро розслідувань. Передані Офісу генпрокурора матеріали свідчать про те, що карта депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса проголосувала «за», хоча його не було в залі Верховної Ради», – зазначалося в повідомленні.

    На початку березня цього року народні депутати відправили до Конституційного суду України подання щодо скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з неперсональним голосуванням парламентаріями.

    Теги: Верховна Рада Конституційний суд Сергій Шкарлет
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