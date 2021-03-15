Міносвіти рекомендує школам переходити на дистанційне навчання

Другий рік українські школярі час від часу навчаються дистанційно через пандемію коронавірусу

Міністр радить школам за потреби продовжувати канікули

Міністерство освіти і науки рекомендувало школам та університетам перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що міністерство радить продовжити за потреби канікули в школах і, у разі запровадження «жовтого» чи «помаранчевого» рівня небезпеки, «переводити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти».

«Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби», - відзначив міністр.

Шкарлет також нагадав, що студентам та школярам заборонено:

відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш ніж 50% здобувачів та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

Окрім того, у регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки заборонено відвідувати заклади освіти, окрім дошкільних, спеціальних та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Сьогодні стало відомо, що Львів крокує до «червоної» зони. Школи частково йдуть на дистанційку.