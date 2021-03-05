Нардепи хочуть за допомогою Конституційного суду звільнити Шкарлета

Під час голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти було зафіксовано кнопкодавство

Народні депутати відправили до Конституційного суду України подання щодо скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з неперсональним голосуванням парламентаріями. Про це повідомила агентству «Інтерфакс-Україна» заступник голови партії «Голос» Інна Совсун.

«Ми відправили подання до Конституційного суду, підписалися 46 депутатів від фракцій «Голос» і «Європейська солідарність», а також декілька мажоритарників, які є позафракційними. Депутати з інших фракцій, зокрема від «Слуги народу», відмовилися підписувати його, але це не критично, тому що 46 підписів цілком достатньо», – зазначила вона.

На уточнювальне запитання, коли саме депутати відправили це подання до КС, Совсун повідомила, що це сталося «вчора або позавчора».

Раніше прес-служба партії «Голос» повідомила, що Офіс генпрокурора України за заявою партії відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

«Це кримінальний злочин, передбачений статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Розслідування цього злочину доручено провести Державному бюро розслідувань. Передані Офісу генпрокурора матеріали свідчать про те, що карта депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса проголосувала «за», хоча його не було в залі Верховної Ради», – зазначалося в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів.

З 25 червня Шкарлет керує Міносвітою у статусі в.о.міністра.