Рада призначила новим міністром освіти ексрегіонала Шкарлета

Кандидатуру Шкарлета підтримали 226 депутатів

Верховна Рада України 17 грудня призначила на посаду міністра освіти і науки чинного виконувача обов’язків очільника МОН Сергія Шкарлета. Про це йшлося на засіданні парламенту.

Відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

Народні депутати #Рада9 проголосували за призначення Сергія Шкарлета Міністром освіти і науки України. Він склав присягу перед #Рада9 pic.twitter.com/3MFbH1rOXz — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 17, 2020

Нагадаємо, 16 грудня Комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів для підтримки кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

Кандидатура Шкарлета не вперше розглядалася у Комітеті Верховної Ради.

18 червні 2020 року його кандидатура теж не знайшла підтримки, проте з 25 червня Шкарлет керує МОН у статусі в.о.міністра.

Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

Посада міністра освіти і науки залишалася вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.