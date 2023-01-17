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Кремль опустився до того, що коментує відставку Арестовича

Ірина Глотова
glavcom.ua
Кремль опустився до того, що коментує відставку Арестовича
Про Арестовича висловились у Держдумі Росії
фото:meta.ua

Заява Пєскова підтвердила, що у Кремлі уважно слідкують за скандалами в Україні 

Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович нещодавно втрапив у гучний скандал через коментарі про події у Дніпрі. Арестович заявив, що багатоповерховий будинок міг бути зруйнований в результаті роботи української ППО. Цю заяву радо підхопили росіяни. Сьогодні Арестович написав заяву про звільнення, що також викликало бурхливу реакцію російських пропагандистів. На скандал відреагував навіть Кремль.  

Буквально через годину на пост Арестовича у соцмережі відреагував прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. 

«Давайте ми не коментуватимемо службові призначення, звільнення, відставки в Україні. Давайте займатись нашими справами», –  зазначив Пєсков, якого цитують російські ЗМІ. 

Також у Росії вважають, що Арестовича могли змусити піти у відставку. Таку думку висловив депутат Держдуми Олексій Чепа, якого цитують російські ЗМІ. 

За його словами, Арестович  міг «не справлятися повною мірою з антиросійською пропагандою, з брехнею, яка ллється з його вуст», тому було ухвалене рішення про його усунення. 

Він також зазначив, що через поточну риторику, що спостерігається в Києві, заміна Арестовича на політика, «здатного підвести країну до початку мирних переговорів, малоймовірна».

Нагадаємо, сьогодні Арестович написав заяву на звільнення. Радник офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма. 

Відразу після цього колишній позаштатний радник голови Офісу Президента вже встиг потрапити у черговий скандал, на цей раз, із недоречним жартом. Він заявив, що минулого разу, як йшов з посади, невдовзі почалася війна.  «Минулого разу, коли я йшов, через півтора місяці почалась війна. Побачимо, що цього разу буде», – прокоментував він. 

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Теги: депутат війна політика скандал радник звільнення Олексій Арестович

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