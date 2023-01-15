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Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав

Надія Карбунар
glavcom.ua
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
Арестович вибачився, а потім відкликав вибачення
фото: glavcom.ua

Радник Офісу президента відкликав свої вибачення

Радник Офісу президент Олексій Арестович через свої висловлювання вчергове втрапив у скандал. У розмові з Марком Фейгіним він заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони. За його даними, вона впала на під'їзд будинку і вибухнула відразу після цього.

Такі слова Арестовича відразу розтягнули російські пропагандисти. Тож радник Офісу президента нарвався на шквал критики від українців. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Сам Арестович за сказане в ефірі вибачився. Мовляв, просто втомився. Доводиться швидко обробляти величезні масиви інформації, ось і обмовився, трапляється.

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Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав фото 3

Однак пізніше вибачення відкликав та заявив – у ефірі не стверджував, що ракету збила українська ППО, а розповів, що це лише версія, котра потребує перевірки.

Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав фото 4

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов вчергове розкритикував радника Офісу президента Олексія Арестовича. 

Також ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов звернувся до Офісу президента зі скаргою на одного із спікера президентської канцелярії Олексія Арестовича.

 

 

 

 

Теги: окупанти Борис Філатов Дніпро скандал президент радник Олексій Арестович

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