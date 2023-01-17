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Позбавлення мандатів ОПЗЖ: хто з депутатів дав найбільше підписів

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Позбавлення мандатів ОПЗЖ: хто з депутатів дав найбільше підписів
колаж Чесно

Фракції «Голос» та «Європейська солідарність» майже у повному складі підтримали ініціативу

У Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій. Найбільший відсоток підписів дали фракції «Голос» (95%) та «Європейська солідарність» (78%).

Позбавлення мандатів ОПЗЖ: хто з депутатів дав найбільше підписів фото 1

Про це йдеться у відповіді на запит Руху «Чесно» народного депутата від фракції «Слуга народу» Олега Дунди, ініціатора збору підписів.

Найбільший відсоток підписів дали фракції «Голос» (95%) та «Європейська солідарність» (78%). 

Позбавлення мандатів ОПЗЖ: хто з депутатів дав найбільше підписів фото 2
графіка Чесно

Окрім того, підпис також поставив і співголова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко, який раніше зареєстрував законопроект №7424, що позбавляє права брати участь у пленарних засіданнях ВРУ депутатів, на політичні партії яких накладено санкції РНБО. 

Ініціатива Батенка пропонує внести зміни лише до Регламенту ВР, адже 81 стаття Конституції передбачає виключний перелік обставин, згідно з якими можна припинити повноваження народного депутата.

Нагадаємо, днями Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. «За» позбавлення Медведчука мандата проголосували 320 нардепів, Кузьміна – 319, Козака – 317, Деркача – 314. 

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про позбавлення українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

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Теги: війна росія тероризм Верховна Рада

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