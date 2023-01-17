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Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото)

Радник Єрмака назвав свій вчинок «прикладом цивілізованої поведінки»

Позаштатний радник голови Офісу президента у Facebook виклав фото заяви на звільнення.

Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото) фото 1
FB Олексія Арестовича

«Написал заявление об уходе с должности.Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», – підписав фото скандальний блогер.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма. Про це він розповів в ефірі спільної програми із правозахисником Марком Фейгіним, 16 січня.

Проте, на думку Арестовича, допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала. А винні в усьому – працівники «бот-мереж», які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та Росією.

Нагадаємо хронологію скандалу: радник Банкової Олексій Арестович 14 січня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти і масово розтиражували у ЗМІ.

У той же час українців розізлила заява радника: сотні користувачів повідомили, що обурені словами Арестовича. А його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву, але не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. А наголосив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно».

Пізніше Арестович таки вибачився за скандальну заяву про Дніпро, але потім передумав.

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