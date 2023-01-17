Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото)

Радник Єрмака назвав свій вчинок «прикладом цивілізованої поведінки»

Позаштатний радник голови Офісу президента у Facebook виклав фото заяви на звільнення.

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FB Олексія Арестовича

«Написал заявление об уходе с должности.Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», – підписав фото скандальний блогер.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма. Про це він розповів в ефірі спільної програми із правозахисником Марком Фейгіним, 16 січня.

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Проте, на думку Арестовича, допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала. А винні в усьому – працівники «бот-мереж», які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та Росією.

Нагадаємо хронологію скандалу: радник Банкової Олексій Арестович 14 січня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку. Така ж ракета влучила наприкінці червня по торговому центрі в Кременчуку.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти і масово розтиражували у ЗМІ.

У той же час українців розізлила заява радника: сотні користувачів повідомили, що обурені словами Арестовича. А його видумку довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

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Згодом Арестович прокоментував свою скандальну заяву, але не заперечив, що справді казав в ефірі з Фейгіним про падіння ракети на багатоповерхівку у Дніпрі, унаслідок збиття українськими силами ППО. А наголосив, що ніхто не звинуватить Україну в підриві будинку, адже «світ все зрозуміє правильно».

Пізніше Арестович таки вибачився за скандальну заяву про Дніпро, але потім передумав.