Корнієнко пояснив, чому нардепа Шевченка виключили з фракції «Слуга народу»

Євген Шевченко «дуже радий виключенню і готовий далі робити політичну кар’єру», заявив Корнієнко

Більшість депутатів «Слуги народу» підтримали виключення нардепа Євгенія Шевченка із фракції через систематичні вислови та дії, які розходяться із політикою президента. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко.

«Ми послідовно демонструємо нашу політичну позицію, і, якщо людина її не підтримує, цілком логічно, що вона відправляється у самостійне плавання. До того ж, судячи з телеграм-каналу Євгена Шевченка, він дуже радий цьому і готовий далі робити політичну кар’єру», – пояснив Корнієнко.

За його словами, фракція ухвалила рішення про виключення Шевченка зі свого складу більшістю голосів. Окрім висловлення власної політичної позиції він дозволяв собі заяви у сфері зовнішньої політики, неузгоджені ні з президентом України, ні з Міністерством закордонних справ.

«Своїми діями пан Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями», – заявив Корнієнко.

За його словами, у випадку із Євгеном Шевченком партія не може вплинути на його подальшу діяльність у парламенті.

«У фракції «Слуга народу» він з’явився завдяки тому, що за нього проголосували люди. Звісно, ми не можемо примусити його піти з парламенту, бо він мажоритарник. До слова, ми свідомо виступаємо за скасування мажоритарки. Думаю, що наступні вибори до Верховної Ради мають пройти за пропорційною системою, це буде страховкою від політичної корупції», – резюмував Корнієнко.

Напередодні стало відомо, що народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко дивним чином відреагував в своєму Facebook на повідомлення про посадку у Білорусі літака, що прямував до Вільнюса, та арешту опозиціонера Романа Протасевича, що перебував на його борту. Через декілька годин після того, як стало відомо про цей інцидент, народний депутат розмістив фото своєї зустрічі з головою Білорусі. «Бацька вам не Янукович», – підписав він фото.

Раніше, як писав «Главком», нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

У політичній силі тоді повідомили, що Євгенія Шевченка не делегували ні «Слуга Народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.