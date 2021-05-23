Нардеп, що зустрічався з Лукашенком, схвально відреагував на захоплення літака з опозиціонером

Євгеній Шевченко шкодує, що Янукович не був таким як Лукашенко

Депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко, який нещодавно зустрічався з президентом Білорусі Олексадром Лукашенком, дивним чином відреагував в своєму Facebook на повідомлення про посадку у Білорусі літака, що прямував до Вільнюса, та арешту опозиціонера Романа Протасевича, що перебував на його борту. Через декілька годин після того, як стало відомо про цей інцидент, народний депутат розмістив фото своєї зустрічі з головою Білорусі.

«Бацька вам не Янукович», – підписав він фото.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Зазначимо, що нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

У політичній силі повідомили, що Євгенія Шевченка не делегували ні «Слуга Народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

Під час засідання фракції було прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції «Слуга Народу» в парламенті.

Шевченко планує в разі виключення створити новий проєкт. «Моя позиція публічна і відкрита. Я очікую, що мене з фракції виженуть, я за це подякую і піду своїм відкритим політичним шляхом, створювати новий політичний проєкт», – сказав він.