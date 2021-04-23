Скандальний «слуга народу» розповів про свої плани в разі виключення

Депутат Євгеній Шевченко висловився про наслідки своєї поїздки до Лукашенка

Нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розповів в ефірі телеканалу «Україна 24», що він робитиме, якщо його виключать із фракції через його поїздку до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«У нас був принцип, що такі важливі політичні заяви обговорюються на фракції, якщо 70% голосів фракції підтримують, тоді це виноситься до зали. Тут змахлювали – винесли до зали, і за допомогою опозиції проголосували постанову, за яку зі «Слуг народу» проголосували всього лише 156 депутатів. У фракції 252 людини. Тому я вважаю це рішення нелегітимним. Друге. Коли я бачу, що фракція повела президента не туди, а я йшов з президентом і завжди його підтримував, і мене не чують, а приймає президент іншої країни – то це не моя проблема, а керівництва фракції», – заявив він.

Шевченко планує в разі виключення створити новий проєкт.

«Моя позиція публічна і відкрита. Я очікую, що мене з фракції виженуть, я за це подякую і піду своїм відкритим політичним шляхом, створювати новий політичний проєкт», – сказав він.

Депутату відповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Я вважаю, що зовнішня політика – це сфера президента, це в Конституції написано. Він головний дипломат країни. Верховна Рада визначає засади зовнішньої політики. Але тактичні та стратегічні дії здійснює президент. Якщо народний депутат з президентської фракції здійснює дію, яка суперечить всьому тому, що президент вибудовував певний час, то так не можна. Якщо він так хоче - проголосуємо, нам потрібно взяти на голосування це питання. Я думаю, потрібно відпускати людей, які хочуть йти у вільне плавання», – сказав він.

У вівторок стало відомо, що депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Шевченко заявив Лукашенку, що давно мріяв з ним познайомитися. Лукашенко відповів, що йому приємно, що в Україні ще залишилися люди, які «поважають» Білорусь. При цьому це вже далеко не перша поїздка Шевченка до Білорусі для зустрічі з прихильниками диктатора після невизнаних світовою спільнотою президентських виборів у серпні минулого року.

У грудні 2020 нардеп побував у Мінську, заявивши, що нібито не побачив там протестів проти Лукашенка, а у лютому 2021 вони разом з очільником забороненої в Україні Компартії Петром Симоненком відвідали так звані «Всебілоруські народні збори».

У «Слузі народу» його візити тоді назвали «приватними».

Нагадаємо, на президентських виборах у Білорусі, за даними ЦВК, вшосте переміг Олександр Лукашенко. Виборчий штаб Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. Сама опозиціонерка виїхала з країни до Литви після подання скарги до ЦВК. Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.

Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.