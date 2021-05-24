Депутат Шевченко радіє виключенню зі «Слуг». Створить cвою партію?

Скандальний нардеп вважає, що «соросята угроблять країну і президента остаточно», тому треба йти «своїм шляхом»

Нардеп Євген Шевченко, якого фракція «Слуга народу» виключила зі своїх лав, заявив, що радіє такому вчинку політсили. Скандальний депутат, коментуючи своє виключення з партії влади, наголосив, що збирається «піти своїм шляхом».

«Нарешті мене виключили з фракції «Слуга народу»! Ми підемо своїм шляхом. А ці соросята угроблять країну і президента остаточно. Саня Олександр Дубінський привіт! Я ж казав, що буду наступним», – написав Шевченко, і Дубінський йому відповів під постом.

Євген Шевченко каже, що радіє вигнанню з фракції

«Вітаю зі змитим брудом із підошов. Але є питання. У твоїй колишній фракції кажуть, ти домовився з Єрмаком робити партію Південного Сходу на противагу ОПЗЖ. Це правда?», – питає колишній «слуга». Шевченко йому в коментарях жартома відповів, що «брешуть собаки».

Згодом Шевченко написав ще один пост у фейсбуці, де подякував колишнім соратникам і наголосив, що не буде міняти свою позицію «на догоду деяким політикам і завдаючи шкоди інтересам держави».

«Я повторював і повторюю – з сусідами потрібно дружити. Білорусь – наш стратегічний партнер. А Олександр Лукашенко – президент Білорусі. Стабільність сусідньої держави – це запорука спокою України», – написав нардеп, який нещодавно їздив у гості до невизнаного світом президента Білорусі.

Євген Шевченко виступає за дружбу з Лукашенком

Як вже відомо, депутата Шевченка, який підтримує Лукашенка, виключили зі «Слуги народу».

Нагадаємо, депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко дивним чином відреагував в своєму Facebook на повідомлення про посадку у Білорусі літака, що прямував до Вільнюса, та арешту опозиціонера Романа Протасевича, що перебував на його борту. Через декілька годин після того, як стало відомо про цей інцидент, народний депутат розмістив фото своєї зустрічі з головою Білорусі. «Бацька вам не Янукович», – підписав він фото.

Раніше, як писав «Главком», нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

У політичній силі тоді повідомили, що Євгенія Шевченка не делегували ні «Слуга Народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.