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Росія визнала, що втекла з Куп'янська

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Росія визнала, що втекла з Куп'янська
Росія втекла з Куп'янська
Фото з відкритих джерел

Російські військові зізнались що покинули позиції в Куп'янську після наступу ЗСУ

Російський «військовий кореспондент» Олександр Коц повідомив про відхід російських військ із Куп'янська після наступу ЗСУ, пишуть російські ЗМІ.

«Російським військовим під час проведення спеціальної військової операції довелося частково відійти з Куп'янська у Харківській області», – пишуть окупанти.

За даними Коца, підрозділи, що відійшли, зараз займають оборону на східному березі річки Оскол. Крім того, він повідомив про проблеми для російської армії в Ізюмі.

«Так, доводиться констатувати, що противника стримати під Куп'янськом не вдалося», – написав Коц.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів.

Нагадаємо, вчора у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів. 

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. 

Також українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині.

Водночас ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині.

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Теги: росія Харків Харківщина ЗСУ

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