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Нічний удар по Харківщині: є руйнування і жертва (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний удар по Харківщині: є руйнування і жертва (фото)
Рятувальники розбирають завали будинку, в який влучила ракета
фото: ДСНС

У результаті обстрілу загинула жінка

У ніч на 10 вересня російські окупанти вчергове вдарили ракетами по Харківській області. У смт Нова Водолага Харківського району було влучення у приватний будинок, який зазнав серйозних руйнацій. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Внаслідок удару загорілися конструктивні елементи будинку на площі пожежі 20 кв. м.

Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння, 1960 року народження.

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Нагадаємо, вночі 10 вересня жителі Харківського району повідомили про вибухи. Звуки вибухів чули близько 01:15. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна будинок

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