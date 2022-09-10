Нічний удар по Харківщині: є руйнування і жертва (фото)
У результаті обстрілу загинула жінка
У ніч на 10 вересня російські окупанти вчергове вдарили ракетами по Харківській області. У смт Нова Водолага Харківського району було влучення у приватний будинок, який зазнав серйозних руйнацій. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
Внаслідок удару загорілися конструктивні елементи будинку на площі пожежі 20 кв. м.
Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння, 1960 року народження.
Нагадаємо, вночі 10 вересня жителі Харківського району повідомили про вибухи. Звуки вибухів чули близько 01:15. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.
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