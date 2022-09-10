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ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів (фото)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів (фото)
ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів
Фото з відкритих джерел

ЗСУ зайшли у Куп'янськ Харківської області та встановили у місті український прапор

ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором, повідомила радниця Харківської облради Наталія Попова у Facebook.

«Куп'янськ – це Україна. Слава ЗСУ! Фото зі сторінки 92-ї опубліковано 10 вересня!», – написала вона.

Зазначається, що звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для українських сил. Оскільки це місто є ключовим залізничним центром для російських військ.

Нагадаємо, вчора у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів. 

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. 

Також українські захисники деокупували ще один населений пункт на Харківщині.

Водночас ЗСУ звільнили село Волохів Яр на Харківщині.

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Теги: війна ЗСУ

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