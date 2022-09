Британська розвідка свідчить про формування котла на Харківщині

Російській війська в Україні відчувають тиск як на північному, так і на південному флангах. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Українські сили 6 вересня розпочали наступальні операції на півдні Харківської області. Передові підрозділи просунулися на 50 км углиб раніше утримуваної Росією території», – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка вважає, що російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. «Сектор утримувався слабо, і українські частини захопили або оточили кілька міст», – сказано в повідомленні.

На думку британської розвідки, російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими. «Українські частини тепер «загрожують» Куп'янську. Його звільнення було б значним ударом для Росії, оскільки місто розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі», – йдеться у повідомленні.

