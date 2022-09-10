Британська розвідка свідчить про формування котла на Харківщині

Російські війська були захоплені зненацька контрнаступом ЗСУ

Російській війська в Україні відчувають тиск як на північному, так і на південному флангах. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Українські сили 6 вересня розпочали наступальні операції на півдні Харківської області. Передові підрозділи просунулися на 50 км углиб раніше утримуваної Росією території», – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка вважає, що російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. «Сектор утримувався слабо, і українські частини захопили або оточили кілька міст», – сказано в повідомленні.

На думку британської розвідки, російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими. «Українські частини тепер «загрожують» Куп'янську. Його звільнення було б значним ударом для Росії, оскільки місто розташоване на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі», – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GitWVZvd3S — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 10, 2022

Нагадаємо, триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.