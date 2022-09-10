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ЗСУ показали нові трофеї, захоплені на Харківщині (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ показали нові трофеї, захоплені на Харківщині (фото)
Yаші воїни захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння
фото: Генштаб ЗСУ

Скарбничка трофеїв поповнилася сучасними російськими мінами

Під час контрнаступу на Харківщині українські військові захопили трофеї, залишені російськими окупантами під час втечі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, наші воїни захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння – ПТКМ-1Р. Це – російські протитанкові міни, які використовують окупанти проти бронетехніки підрозділів Сил оборони України.

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Раніше повідомлялося, що в районі Балаклеї українським військовим дістались розкішні трофеї.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ.

10 вересня оголошено, що ЗСУ взяли місто Куп'янськ на Харківщині. Також Збройні сили України звільнили Ізюм від російських окупантів.

Теги: озброєння окупанти військові війна Харківщина росія Генштаб

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