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Кулеба анонсував міжнародну зустріч з трибуналу над РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кулеба анонсував міжнародну зустріч з трибуналу над РФ
фото з відкритих джерел

Дипломати працюють над створенням трибуналу над РФ

Наступного тижня представники низки країн зберуться для просування ідеї щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Непублічно на дипломатичному треку відбувається багато подій, які наближають нас до створення трибуналу. Одна з них відбудеться вже наступного тижня. В одному місці збереться група країн, які дуже активно просуватимуть ідею створення спеціального трибуналу. Коли подія відбудеться, ми окремо про це розповімо», – сказав Кулеба.
 
Він запевнив, що йдеться не про «символи», а про дієві та конкретні кроки.
 
Кулеба зазначив, що юстиція – тривалий процес, але Україна максимально його прискорюватиме.
 
«Чесно кажучи, я не маю відповіді - в якому місяці цей трибунал буде створено, але обіцяю, що ми робитимемо все, що в наших силах і навіть більше для притягнення РФ як держави, і чиновників до відповідальності», – запевнив глава МЗС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європейського парламенту щодо злочину агресії проти України.

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Теги: міністр Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Кулеба трибунал

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