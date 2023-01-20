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Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію

Олександра Садова
glavcom.ua
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію

472 депутати підтримали резолюцію, 33 – утримались, 19 – проголосували проти

У четвер, 19 січня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України. 472 депутати підтримали резолюцію, 33 – утримались, 19 – проголосували проти. Підприємець Григорій Маленко опублікував прізвища депутатів, які не підтримали прийняття резолюції.

«Я хочу звернути увагу на 19 депутатів, які продемонстрували підтримку Путіну. Тих, хто роками годувався на криваві путінські гроші і лив воду на рашистський млин. Чому я не кажу про тих, хто утримався? Бо вони пасивні виправдовувачі геноциду. А ось 19 поганців – свідомо та відкрито йому допомагають», – написав Маленко.

Депутати Європейського парламенту, які не підтримали резолюцію щодо злочинів Росії та Білорусі:

  1. Гуннар Бек (Німеччина)
  2. Хайнек Блашко (Чехія)
  3. Максиміліан Крах (Німеччина)
  4. Тіціана Бегін (Італія)
  5. Франческа Донато (Італія)
  6. Марсель де Грааф (Нідерланди)
  7. Ерве Жювен (Франція)
  8. Лефтеріс Ніколау-Алаванос (Греція)
  9. Костас Пападакіс (Греція)
  10. Мирослав Радачовський (Словаччина)
  11. Мілан Угрік (Словаччина)
  12. Тетяна Жданока (Латвія)
  13. Марія Грапіні (Румунія)
  14. Клер Дейлі (Ірландія)
  15. Озлем Демірель (Німеччина)
  16. Катержина Конечна (Чехія)
  17. Сандра Перейра (Португалія)
  18. Жоан Пімента Лопеш (Португалія) 
  19. Мік Воллес (Іраландія)
19 фото
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Григорій Маленко зауважив, що Україна вступить до ЄС, тому вже варто запам’ятати «європейців», які голосно демонструють підтримку агресії Росії проти нашої країни і толерують вбивства та інші злочини проти українців». 

«Цих людей об’єднує любов до грошей, приналежність до маргінальних фашистських, радикально-націоналістичних, комуністичних чи ліво-радикальних партій, а також кричуща безпринципність. Як бачимо, фашисти, нацисти і більшовики як і 85 років тому єднаються проти свободи. Але цього разу шансів в них ще менше, ніж тоді», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європейського парламенту щодо злочину агресії проти України.

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Теги: Білорусь росія геноцид депутат Європарламент війна Україна злочин

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