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Зняття санкцій із соратників Путіна: Кулеба відреагував на вимогу Угорщини

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зняття санкцій із соратників Путіна: Кулеба відреагував на вимогу Угорщини
Кулеба переконаний, що 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ
фото з відкритих джерел

Кулеба заявив, що пропозиції Угорщини зняти санкції з дев'яти соратників Путіна є неприйнятними

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував пропозицію Угорщини виключити дев’ятьох людей із санкційного списку Європейського Союзу, куди вони потрапили в результаті повномасштабної агресії РФ проти України. Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

«Пропозиції Угорщини зняти санкції з дев'яти соратників Путіна неприйнятні. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її воєнному бюджету: суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, нові санкції проти Ірану», – йдеться в повідомленні.

Зняття санкцій із соратників Путіна: Кулеба відреагував на вимогу Угорщини фото 1

За наявними даними, Угорщина знову вимагає пом'якшити санкції ЄС, запроваджені під час кількох раундів у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, наполягаючи на виключені дев'яти осіб зі санкційного списку.

Йдеться про наближених до Путіна олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова. Угорщина вже намагалася вивести цю трійцю з-під санкцій у вересні, але відступила після політичного тиску.

Також Угорщина також прагне виключити сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михаїла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмітрія Мазепіна, його сина Микиту Мазепіна, а також російських олігархів Григорія Березкіна і В'ячеслава Кантора.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку. 

Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.

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Теги: Дмитро Кулеба санкції путін Україна росія

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