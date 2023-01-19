Зеленський відреагував на резолюцію Європарламенту

Зеленський «Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну»

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європейського парламенту щодо злочину агресії проти України. Про це глава держави написав у Твіттер.

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Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти», – написав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.