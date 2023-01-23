Воєнні злочини РФ в Україні: Євросоюз підтримає створення спецтрибуналу

Високий представник ЄС також наголосив, що Росія повинна заплатити за відновлення України

Європейський Союз підтримає створення спецтрибуналу для злочинів Hосії в Україні. Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів Європейського Союзу сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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«Ми підтримаємо створення спеціального трибуналу, призначеного для розслідування воєнних злочинів в Україні», – сказав Боррель.

Високий представник ЄС також наголосив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

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Нагадаємо, триває 334 доба повномасштабної війни Росії проти України. Загарбники, протягом доби, завдали чотири ракетних удари по населених пунктах (дві ракети було знищено нашою ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.