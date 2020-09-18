Кулеба нагадав Росії усі «досягнення» за сім років війни на Донбасі



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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Глава МЗС України назвав заяву Лаврова про непричетність РФ до війни на Донбасі «заїждженою платівкою»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інтерв'ю свого російського колеги Сергія Лаврова, в якому той заявив, що Росія нібито не є стороною війни на Донбасі.

«Стара пісня, що всім набридла – це якщо коротко про сьогоднішні висловлювання міністра закордонних справ Російської Федерації Сєргєя Лаврова в інтерв’ю телеканалу RTVI. Якщо розлого, то в хід вкотре пішла заїжджена платівка, що Росії на Донбасі немає, і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості. Все це ми чуємо вже сьомий рік поспіль, власне від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі», – написав Кулеба у Facebook.

Він також додав, що йому прикро читати такі заяви російського міністра, коли «Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території Донецької та Луганської областей».

Крім цього, міністр нагадав про «кроки», на які пішла Росія за роки війни:

підписала усі Мінські домовленості з 2014 року і донині, які підтверджують статус Російської Федерації як сторони конфлікту;

нафарширувала ОРДЛО зразками російського озброєння, зокрема найновіших та експериментальних, які використовують на українській землі як на армійському полігоні;

здійснювала артилерійські обстріли української території з території Російської Федерації та залучала регулярні підрозділів російської армії до військових дій в Україні;

збила пасажирський авіалайнер МН17 з російської установки «Бук»;

запровадила російський рубль, який охопив усі сфери життя на непідконтрольних територіях;

нав’язує російські паспорти українцям, які мешкають в окупації;

запровадила російські освітні програми, які промивають мізки дітям наших співвітчизників;

створила російське податкове поле та багато інших речей, які з наполегливістю, що заслуговує на краще застосування, насаджуються Москвою на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу;

захопила в 2017 році промислові підприємства та банально розграбувала і вивезла промислові потужності колись величних індустріальних гігантів Донбасу;

вивела свій персонал зі Спільного центру контролю і координації, поставивши під загрозу практичне забезпечення режиму припинення вогню;

блокує виконання вже досягнутих в рамках ТКГ домовленостей щодо нових ділянок розмінування та розведення сил і засобів, а також звільнення утримуваних осіб;

створює системні перешкоди для СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій, зокрема МКЧХ, для виконання своїх мандатів у зоні конфлікту;

використовує у процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.

«Ось така вона справжня російська пісня про окуповані нею райони України», – додав Кулеба.

Нагадаємо, Лавров заявив, що при Зеленському прогресу у виконанні «Мінська» не буде.

До слова, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрій Костін заявив, що «формула Штанмаєра» буде включена в закон про особливий статус Донбасу.