Історичний шанс: президенту достатньо віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу
Сприятливий, для України, збіг обставин
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Если, по версии Офиса президента, ОРДЛО не имеет прямого отношения к Москве, а российских военных нет на Донбассе, то что стоит президенту Украины, Главнокомандующему отдать приказ разгромить сепаратистов Донбасса и освободить оккупированные территории.
Ведь наши вооруженные силы гораздо сильнее «незаконных вооруженных формирований» сепаратистов.
Тем более, что, по версии Офиса президента, там, в сепаратистских республиках нет войск России, способных оказать существенное сопротивление или нанести поражения украинским войскам.
Это исторический шанс, благоприятное, для Украины, стечение обстоятельств.
Здесь надо спешить, пока в политическом руководстве страны, в окружение президента Украины не появились путинские «кроты», скрытые сторонники Кремля, уговаривающие президента Зеленского поиграть с Москвой в опасную «миротворческую» игру, в «кошки- мышки».
И пока в сепаратистские «республики» Донбасса не ринулись войска России, чтобы сохранить свою реальную оккупацию захваченной территорий Украины, которую в упор не видят в Офисе президента и что приведет к резкому обострению военно-политической обстановки в зоне АТО.
Джерело: блог Віктора Небоженка