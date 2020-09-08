Історичний шанс: президенту достатньо віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Сприятливий, для України, збіг обставин

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Если, по версии Офиса президента, ОРДЛО не имеет прямого отношения к Москве, а российских военных нет на Донбассе, то что стоит президенту Украины, Главнокомандующему отдать приказ разгромить сепаратистов Донбасса и освободить оккупированные территории.

Ведь наши вооруженные силы гораздо сильнее «незаконных вооруженных формирований» сепаратистов.

Тем более, что, по версии Офиса президента, там, в сепаратистских республиках нет войск России, способных оказать существенное сопротивление или нанести поражения украинским войскам.

Это исторический шанс, благоприятное, для Украины, стечение обстоятельств.

Здесь надо спешить, пока в политическом руководстве страны, в окружение президента Украины не появились путинские «кроты», скрытые сторонники Кремля, уговаривающие президента Зеленского поиграть с Москвой в опасную «миротворческую» игру, в «кошки- мышки».

И пока в сепаратистские «республики» Донбасса не ринулись войска России, чтобы сохранить свою реальную оккупацию захваченной территорий Украины, которую в упор не видят в Офисе президента и что приведет к резкому обострению военно-политической обстановки в зоне АТО.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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