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    Думки вголос

    Історичний шанс: президенту достатньо віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Історичний шанс: президенту достатньо віддати наказ розгромити сепаратистів Донбасу

    Сприятливий, для України, збіг обставин

    Мовою оригіналу

    Если, по версии Офиса президента, ОРДЛО не имеет прямого отношения к Москве, а российских военных нет на Донбассе, то что стоит президенту Украины, Главнокомандующему отдать приказ разгромить сепаратистов Донбасса и освободить оккупированные территории.

    Ведь наши вооруженные силы гораздо сильнее «незаконных вооруженных формирований» сепаратистов.

    Тем более, что, по версии Офиса президента, там, в сепаратистских республиках нет войск России, способных оказать существенное сопротивление или нанести поражения украинским войскам.

    Это исторический шанс, благоприятное, для Украины, стечение обстоятельств.

    Здесь надо спешить, пока в политическом руководстве страны, в окружение президента Украины не появились путинские «кроты», скрытые сторонники Кремля, уговаривающие президента Зеленского поиграть с Москвой в опасную «миротворческую» игру, в «кошки- мышки».

    И пока в сепаратистские «республики» Донбасса не ринулись войска России, чтобы сохранить свою реальную оккупацию захваченной территорий Украины, которую в упор не видят в Офисе президента и что приведет к резкому обострению военно-политической обстановки в зоне АТО.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    АТО бойовики на Донбасі Донбас війна наказ ОРДЛО Володимир Зеленський
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