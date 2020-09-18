Лавров заявив, що при Зеленському прогресу у виконанні «Мінська» не буде



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Глава МЗС Росії Сергій Лавров

У РФ заявили, що українська влада заявляє про необхідність Мінських угод для того, щоб звинуватити Росію в їх невиконанні для продовження санкцій

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не варто чекати прогресу у виконанні Мінських угод при нинішньому керівництві України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу RTVI.

«Я не думаю, що за нинішнього українського уряду, як і за попереднього президента, буде якийсь прогрес у виконанні Мінських угод, хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віце-прем'єр Резніков, який відповідає за роботу в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні. Також про це говорить міністр закордонних справ України Кулеба», – сказав Лавров.

Він заявив, що українська влада заявляє про необхідність Мінських угод для того, щоб звинуватити Росію в їх невиконанні для продовження санкцій ЄС і США.

«Тим не менш, таке перекручене розуміння суті Мінських угод, вірніше, спроба звалити все на Росію, хоча Росія там жодного разу не згадана, глибоко проникло у свідомість наших європейських колег, включаючи Францію і Німеччину», – сказав Лавров.

За його словами, українська сторона також вважає жителів непідконтрольних Києву територій «терористами, а це також перешкоджає досягненню угод».

До слова, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрій Костін заявив, що «формула Штанмаєра» буде включена в закон про особливий статус Донбасу.