  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лавров заявив, що при Зеленському прогресу у виконанні «Мінська» не буде

    • Розсилка
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров - Лавров заявив, що при Зеленському прогресу у виконанні «Мінська» не буде
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров

    У РФ заявили, що українська влада заявляє про необхідність Мінських угод для того, щоб звинуватити Росію в їх невиконанні для продовження санкцій

    Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не варто чекати прогресу у виконанні Мінських угод при нинішньому керівництві України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

    Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу RTVI.

    «Я не думаю, що за нинішнього українського уряду, як і за попереднього президента, буде якийсь прогрес у виконанні Мінських угод, хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віце-прем'єр Резніков, який відповідає за роботу в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні. Також про це говорить міністр закордонних справ України Кулеба», – сказав Лавров.

    Він заявив, що українська влада заявляє про необхідність Мінських угод для того, щоб звинуватити Росію в їх невиконанні для продовження санкцій ЄС і США.

    «Тим не менш, таке перекручене розуміння суті Мінських угод, вірніше, спроба звалити все на Росію, хоча Росія там жодного разу не згадана, глибоко проникло у свідомість наших європейських колег, включаючи Францію і Німеччину», – сказав Лавров.

    За його словами, українська сторона також вважає жителів непідконтрольних Києву територій «терористами, а це також перешкоджає досягненню угод».

    До слова, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Андрій Костін заявив, що «формула Штанмаєра» буде включена в закон про особливий статус Донбасу.

    Читайте також статті:
      МЗС Росія міністр Мінські угоди Сергій Лавров політика Володимир Зеленський Україна президент
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies