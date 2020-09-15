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    Суспільство

    Зеленський у Відні розповів про свої «відносини» з Путіним

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    Зеленський зазначив, що поки про &laquo;відносини&raquo; між Україною та Росією говорити &laquo;дуже і дуже рано&raquo; - Зеленський у Відні розповів про свої «відносини» з Путіним
    Зеленський зазначив, що поки про «відносини» між Україною та Росією говорити «дуже і дуже рано»

    Ми втратили «відносини» між нашими країнами, після того як Росія анексувала незаконно Крим і розпочалася війна на сході України, – президент

    Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Російською Федерацією немає слова «відносини» після незаконної анексії Криму та початку війни на Донбасі. Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, відповідаючи на запитання про те, які у нього відносини з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 15 вересня у Відні, пише Інтерфакс-Україна.

    Президент зазначив, що поки про таке поняття, як «відносини» між Україною та Росією говорити «дуже і дуже рано».

    «На жаль, ми втратили це слово («відносини» - ред.) І втратили значення цього слова між нашими країнами, після того як Росія анексувала незаконно Крим і розпочалася війна на сході України», – сказав Зеленський.

    Він зазначив, що раніше українці та росіяни називали один одного «братами та сестрами» і між країнами були прекрасні відносини.

    «А сьогодні 14 тисяч загиблих, а сьогодні - немає двох територій нашої незалежної країни. Тому я поки що не знайшов слова про те, що «між нами», – наголосив він.

    Зеленський також зауважив, що керівництво України та РФ почали говорити, що привело до режиму тиші, який «складніший, ніж ми думали, але він є», завдяки чому Україна змогла все-таки повернути додому 140 своїх громадян.

    «Я вважаю, що це і є початок діалогу. А щодо «відносин» нам, мені здається, ще дуже і дуже рано говорити», – додав він.

    Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Зеленський поїхав з дводенним візитом до Австрії (програма).

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