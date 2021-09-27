Кулеба похвалив Зеленського за промову на Генасамблеї ООН: одна з найсильніших

Промова президента України була однією з найсильніших на цій Генасамблеї ООН, вважає Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба похвалив президента країни Володимира Зеленського за промову, яку той виголосив на минулій сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью–Йорку. Про це Кулеба розповів в ефірі «ТСН. Підсумки тижня», повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба вважає, що робота Зеленського та української делегації у Нью-Йорку під час високого сегменту 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН дозволила донести світові сигнали України та заручитися підтримкою у зміцненні енергетичної безпеки нашої держави у ході двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

«ООН – це формат, де країни комунікують свої сигнали. Президент був дуже чітким у донесенні позиції України. Його промова справила враження. Я можу без перебільшення сказати, що це була одна з найсильніших промов цієї Генасамблеї ООН. І це визнають наші колеги, іноземні дипломати», – зазначив міністр.

Дмитро Кулеба розповів про три двосторонні зустрічі президента України в Нью-Йорку, які були важливими в контексті протидії загрозам «Північного потоку – 2» та зміцнення енергетичної безпеки нашої держави. Йдеться про зустрічі з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

«Тема «Північного потоку – 2» у різних контекстах лунала на всіх цих зустрічах. Я задоволений тим, що ми почули від співрозмовників щодо протидії «Північному потоку – 2»: і від європейської сторони, і від британської сторони. Я також задоволений сигналами Туреччини щодо взаємодії з Україною в галузі енергетики, яка сприятиме зміцненню енергетичної безпеки нашої держави», – заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН натяками порадив Росії залишити території України.

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