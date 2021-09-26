Кулеба розповів про очікування України від виборів в Німеччині

Кулеба розраховує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1 + 1» розповів про очікування України від результату виборів в Німеччині, повідомляє офіційний сайт МЗС.

«Україну цікавить одне – якою буде коаліція. Ім'я канцлера важливе, але ще важливіше, якою буде коаліція. Зараз з тих комбінацій, які я бачу, якщо не буде ніяких форс-мажорів, коаліція буде для нас сприятлива при будь-яких обставинах», – вважає Кулеба.

«Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань», – сказав Кулеба.

Глава МЗС України, проте, зазначив, що для співпраці з Німеччиною необхідний комплексний підхід.

«Другий момент – ми системно працювали з усіма провідними силами Німеччини. Ми пройшлися по кожній політичній силі, яка зараз буде вести коаліційні переговори. І з цього випливає третій фактор. Німеччина – це країна, де потрібно системно працювати. Туди не можна приїхати і один раз поговорити», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

Читайте також: