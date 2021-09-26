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    Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським

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    Зустріч двох президентів залишається відкритим питанням, адже й досі не узгоджені основні теми перемовин - Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським
    Зустріч двох президентів залишається відкритим питанням, адже й досі не узгоджені основні теми перемовин
    фото з відкритих джерел

    Речник Путіна заявив, що мінські домовленості є «каменем спотикання» при підготовці зустрічі двох президентів

    Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Але позиція Києва щодо мінських угод є каменем спотикання для організації такої зустрічі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія-1».

    «Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? Ми знаходимося в ситуації, коли робота з реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут», – зазначив прес-секретар російського президента.

    Він уточнив, що цей глухий кут пов'язаний тільки з позицією України, проте ніяк не описав роль Росії та її найманців у затягуванні конфлікту.

    «Україна не хоче виконувати мінські домовленості, Україна хоче мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами», – доповнив свої звинувачення речник диктатора.

    Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

    Також Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

    Натомість Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ.

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    Теги: Росія Мінські угоди Путін Володимир Зеленський Україна президент прессекретар
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    Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським