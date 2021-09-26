Вибори в Німеччині: посол України запевнив, що Берлін не відмовиться від «Нормандії»

Німеччина підтримуватиме роботу «нормандської четвірки» незалежно від результатів виборів, за підсумками яких буде сформовано новий уряд

Посол України в Німеччині Андрій Мельник запевнив, що Олаф Шольц, лідер СДПН, підтримуватиме нинішній зовнішньополітичний курс Берліну. Про це Мельник заявив в ефірі «Суспільного».

«Я радий, що особисто наш президент за останні місяці, налагодив близький контакт безпосередньо із багатьма теперішніми лідерами. Тобто не лише із самою пані Меркель, звичайно, але і з Арміном Лашетом. І в принципі я вам скажу значною мірою це стосується й Олафа Шольца, адже до сьогодні він був і залишається віцеканцлером, тобто людиною і членом коаліції урядової, який фактично цей нинішній курс Берліну не те що формував, але й є частиною цього курсу», – зазначив Мельник.

Дипломат додав, що останні зустрічі на вищому рівні безпосередньо проводились у Берліні під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, на них були присутні «усі згадані мною політики, так само й Олаф Шольц»: «Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні дзвонила Путіну підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною».

За словами Мельника, наразі важко говорити, чи справді українська сторона може сподіватися на прорив у перемовинах.

«Ми точно можемо виходити з того, що цей курс «малих кроків« буде продовжений. Німці зацікавлені, щоб «нормандія» збереглася, адже йдеться так само і про їх імідж, про те чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта звершити успішно те, що почала пані Меркель разом із тодішнім президентом Олландом (Франсуа Олланд - ред.) Франції у лютому 2015 року. Одна справа почати, інша справа довести до логічного завершення, до успішного завершення насамперед для України. А це може бути лише повна деокупація сходу України, припинення воєнних дій, і повна реалізація Мінську. наразі на жаль ми ще віддалені від цієї мети», – зазначив Мельник.

На його думку, «лакмусовим» папірцем нової коаліції стане саме те чи буде готовий майбутній федеральний канцлер справді брати на себе ще більше відповідальності, сміливості та брати на себе ініціативу (у питанні врегулювання ситуації в Україні): «Адже посередництво не означає нейтральність. посередництво означає комунікацію, забезпечення комунікації, надання майданчику і так само залучення всіх можливих важелів, які є, а цих важелів у німецької сторони більш ніж достатньо».

Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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