  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Зеленський поглузував з Росії під час виступу в ООН (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський у цитаті не сказав слово &laquo;Росія&raquo;, але натякав на неї - Зеленський поглузував з Росії під час виступу в ООН (відео)
    Зеленський у цитаті не сказав слово «Росія», але натякав на неї
    Фото: скріншот відео UA:Перший

    Зеленський: «Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні кордони»

    Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН натяками порадив Росії покинути території України.

    «Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено на порядок денний Асамблеї. Хоча як, залишаючись окупованими, Крим та Донбас можуть зникнути з порядку денного? Це очевидно і не тільки нам.

    Я дякую усім державам, які цьогоріч згадали Україну в своїх виступах, саме тут, це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг, партнер, які можуть назвати речі своїми іменами: окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією.

    Не боячись, що хтось там показово покине цю залу. Не треба цього робити, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони», – наголосив президент .

    Читайте також: Виступ Зеленського в ООН: що сказав український президент

    Теги: Росія Донбас ООН Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський поглузував з Росії під час виступу в ООН (відео)