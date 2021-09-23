Зеленський поглузував з Росії під час виступу в ООН (відео)

Зеленський у цитаті не сказав слово «Росія», але натякав на неї

Зеленський: «Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні кордони»

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН натяками порадив Росії покинути території України.

«Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено на порядок денний Асамблеї. Хоча як, залишаючись окупованими, Крим та Донбас можуть зникнути з порядку денного? Це очевидно і не тільки нам.

Я дякую усім державам, які цьогоріч згадали Україну в своїх виступах, саме тут, це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг, партнер, які можуть назвати речі своїми іменами: окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією.

Не боячись, що хтось там показово покине цю залу. Не треба цього робити, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони», – наголосив президент .