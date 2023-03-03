Кулеба повідомив, про що домовився з Блінкеном під час переговорів

Блінкен проінформував Кулебу про дискусії на саміті G20

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкеном обговорили подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії. Про це пише Кулеба повідомив у Twitter.

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Блінкен проінформував Кулебу про дискусії на саміті G20.

Очільник МЗС детально розповів про подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. «Я розмовляв з Блінкеном, який повідомив мені про свої дискусії на G20. Я детально розповів про наші подальші кроки щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України: наша наступна велика справа – забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими», – написав Кулеба.

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