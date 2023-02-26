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ISW переконаний у перемозі України – Кулеба

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW переконаний у перемозі України – Кулеба
Фото: Facebook/Дмитро Кулеба

Очільник МЗС поділився результатами зустрічі з директоркою Інституту вивчення війни

Американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни» (ISW) переконаний у перемозі України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з директоркою центру Кімберлі Каган в межах поїздки до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка.

«Це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день. Вона вже рік панує в українських заголовках. І не дарма – експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту», – йдеться в повідомленні.

Очільник МЗС зазначив, що обмінявся думками з Каган щодо того, «що ще і як можна зробити».

«Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність. У цій війні у кожного з нас є своя роль. І я дякую кожному з вас, хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги України», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW, 24 лютого російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та в районі Кремінної. Ці наступальні дії були безуспішні. Через нестачу професійних військ, окупантам доводиться розтягувати елітні підрозділи по всій довжині лінії зіткнення.

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Теги: війна Дмитро Кулеба міністр

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