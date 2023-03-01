Глава МЗС назвав п'ять головних поразок Росії у війні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна перемогла зимовий терор Путіна

Російський диктатор Володимир Путін вже зазнав п'яти великих поразок із початку масштабного вторгнення в Україну. Зокрема, попри атаки країни-агресора, українцям вдалося пережити зиму, хоча в планах військ РФ було знищити енергосистему країни. Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами. Отже, це п'ята поразка», – написав Кулеба.

Також Кулеба перерахував попередні чотири поразки Путіна в Україні. Перша поразка, вважає він, була тоді, коли «ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Друга – коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде», – нагадав Кулеба.

Третьої поразки, на думку голови МЗС «ми завдали РФ на дипломатичному фронті».

«Четверта поразка – втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України», – констатував він.

Дмитро Кулеба також нагадав, що світова коаліція за Україну. Кулеба заявив, що до остаточної перемоги ще важкий шлях, але українці вже знають, як перемагати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що нещодавно очільник МЗС Кулеба поділився результатами зустрічі з директоркою Інституту вивчення війни. За його словами, ISW переконаний у перемозі України.