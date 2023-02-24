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Кулеба повідомив, чи є в України докази надання Китаєм зброї Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кулеба повідомив, чи є в України докази надання Китаєм зброї Росії
фото: Reuters

Наразі Китай підтримує принцип територіальної цілісності України і Статут ООН

Україна поки не має жодних фактів того, що Китай надав Російській Федерації летальну зброю. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

Під час брифінгу, що відбувся після ухвалення української формули миру на Генеральній Асамблеї ООН, журналісти запитали Кулебу про можливість надання Китаєм Росії летальної зброї. Міністр відповів, що українській стороні наразі не відомі жодні факти щодо цього питання, проте, якщо будуть такі докази, вони будуть ретельно вивчені.

«Але думаю, для будь-якої країни надавати Росії зброю було б величезною помилкою, тому що це означало б сприяти агресії і грубому порушенню Статуту ООН», – наголосив Кулеба.

Очільник відомсва також зазначив, що наразі Китай підтримує принцип територіальної цілісності України і Статут ООН.

Нагадаємо, що за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення даних розвідки, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто відправляти зброю РФ для підтримки її війни проти України.

До слова, Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні.

Крім того, вчора, 23 лютого, Китай озвучив свою формулу миру в Україні.  

Теги: Китай Дмитро Кулеба росія

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