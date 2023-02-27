Генсек ООН: Всі факти сексуалізованих злочинів армії РФ в Україні задокументовані

За даними The New York Times російські командири знали про сексуалізовані злочини своїх солдат і заохочували їх

«За час війни в Україні зафіксовано десятки випадків сексуалізованого насильства з боку російських військових»

На окупованих територіях в Україні зафіксовано десятки випадків сексуалізованого насильства щодо чоловіків, жінок та дівчат з боку російських військових, усі ці факти задокументовані. Про це під час сесії Ради з прав людини ООН, яка розпочалася 27 лютого у Женеві, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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За його словами, російське вторгнення призвело до «наймасовіших порушень прав людини, які ми переживаємо сьогодні» та «широкомасштабної смерті, руйнувань та переміщення населення».

Як відомо, на початку січня The New York Times опублікувала матеріал про зґвалтування українських жінок на окупованих територіях. За даними видання, російські командири знали про факти своїх солдатів і заохочували це. Журналісти поспілкувалися з постраждалими від сексуального насильства у різних регіонах країни, а також із прокурором із ведення справ сексуального насильства Іриною Діденко. Тоді вона повідомила, що порушено 154 справи про сексуалізоване насильство в умовах військового конфлікту.

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Нагадаємо, у понеділок, 27 лютого, у Женеві розпочалася щорічна сесія Ради з прав людини ООН, у рамках якої планується обговорення розслідування військових злочинів, скоєних на території України від початку російського вторгнення. Сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті у понеділок виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.

У четвер очікується виступ заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова. Минулого року, коли на засіданні Ради почали показувати виступ російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, багато дипломатів залишили зал.