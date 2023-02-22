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За активами Путіна та його оточення треба юридично полювати – Кулеба

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
За активами Путіна та його оточення треба юридично полювати – Кулеба
Дмитро Кулеба
фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України

Кулеба: «Путін і його соратники повинні постати перед судом»

За активами президента РФ Володимира Путіна, його оточення, їхніх близьких потрібно юридично полювати через війну в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«Довкола нього (Путіна – ред.) є ще багато людей, які є безпосередньо співучасниками злочинів. Я взагалі вважаю, що на них на всіх треба юридично полювати, юридично і на них, і на їхніх родичів, і на їхні активи. За їхніми активами, за активами їхніх близьких треба полювати юридично. Вони не повинні жити в комфорті, поки їхні чоловіки, брати, сестри, ухвалюють у Москві рішення про вчинення злочинів проти українців», – зазначив він.

Міністр також наголосив, що Путін і його соратники повинні постати перед судом.

За словами очільника відомства, уже є група держав, які працюють над тим, щоб спецтрибунал був створений.

Нагадаємо, що нещодавно Кулеба повідомив, яка зброя потрібна українським військовим для контрнаступу.

Крім того, 20 лютого він заявив: Україна готується до великої битви на двох фронтах – дипломатичному та військовому. За його словами, зараз потрібна максимальна мобілізація всіх партнерів, які дієво допомагають нашій державі.

Теги: путін Дмитро Кулеба міністр

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