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    Політика

    Кулеба прокоментував рішення Білорусі закрити кордон з Україною

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    У четвер Білорусь закрила держкордон - Кулеба прокоментував рішення Білорусі закрити кордон з Україною
    У четвер Білорусь закрила держкордон

    Формально привід закрити кордон легітимний

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українське зовнішньополітичне відомство вивчає закриття кордонів з боку Білорусі.

    «Офіційно запровадження обмежень (на перетин кордону з Україною, – ред.) обґрунтовується необхідністю протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції, тому формально привід легітимний. Але ми зараз додатково вивчаємо справжні мотиви цього рішення, і вже після цього будемо вирішувати, як реагувати», – розповів він в інтерв'ю «Радіо НВ».

    Говорячи про нинішні відносини України і Білорусі, глава МЗС сказав, що «це як потужний водоспад, де побудували дамбу, і через невелику сантиметрову трубу витікає вода».

    «....(Є, - ред.) контакти між прикордонними органами, де потрібна спільна взаємодія. Але між органами влади всі контакти між Білоруссю і Україною згорнуті. Каналом комунікації залишається МЗС, в нас є посол, ми отримуємо необхідну інформацію», – додав Кулеба.

    Зазначимо, Литва направила ноту Білорусі через закриття кордону.

    Нагадаємо, у четвер повідомлялося, що Олександр Лукашенко розпорядився закрити держкордон Білорусі. Свої дії він мотивував «кинутим викликом».

    Згодом МЗС України прояснило рішення щодо закриття білоруського кордону.

    МЗС Білорусь міністр Україна кордон Дмитро Кулеба
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