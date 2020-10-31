Кулеба прокоментував рішення Білорусі закрити кордон з Україною

Формально привід закрити кордон легітимний

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українське зовнішньополітичне відомство вивчає закриття кордонів з боку Білорусі.

«Офіційно запровадження обмежень (на перетин кордону з Україною, – ред.) обґрунтовується необхідністю протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції, тому формально привід легітимний. Але ми зараз додатково вивчаємо справжні мотиви цього рішення, і вже після цього будемо вирішувати, як реагувати», – розповів він в інтерв'ю «Радіо НВ».

Говорячи про нинішні відносини України і Білорусі, глава МЗС сказав, що «це як потужний водоспад, де побудували дамбу, і через невелику сантиметрову трубу витікає вода».

«....(Є, - ред.) контакти між прикордонними органами, де потрібна спільна взаємодія. Але між органами влади всі контакти між Білоруссю і Україною згорнуті. Каналом комунікації залишається МЗС, в нас є посол, ми отримуємо необхідну інформацію», – додав Кулеба.

Зазначимо, Литва направила ноту Білорусі через закриття кордону.

Нагадаємо, у четвер повідомлялося, що Олександр Лукашенко розпорядився закрити держкордон Білорусі. Свої дії він мотивував «кинутим викликом».

Згодом МЗС України прояснило рішення щодо закриття білоруського кордону.