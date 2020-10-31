Лукашенко розхвалив Росію та пообіцяв, що не відвернеться від «справжнього брата»

Олександр Лукашенко: давним-давно я сказав, що прийде час, коли ми з президентом Росії спиною до спини будемо стояти і відстрілюватися. Все сталося

Лукашенко підкреслив спільність народів Білорусі та Росії

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не відверталася від Росії і ніколи не відвернеться від неї.

Про це він заявив на зустрічі з представниками МВС, пише «Белта».

«Це я говорю і зараз керівництву Росії. Якщо в нас будуть бачити справжнього брата, молодшого брата, і будуть до нас ставитися, як до молодшого брата, захищаючи, підтримуючи (так, як вчинив Путін в цей складний кризовий час), ми ніколи не то що не кинемо камінь в бік Сходу і Росії... Нашої Росії. Я не знаю, як ви її сприймаєте... Це моя Росія. Ми ніколи так не зробимо», - заявив Лукашенко.

Лукашенко підкреслив спільність народів Білорусі та Росії.

«Росія – це наше, російські люди – це наше. Ми абсолютно від них нічим не відрізняємося. Так, це дві країни. Це дві квартири (одна величезна, друга трохи менше), де живуть самостійно дві сім'ї, які виростали з одного кореня», – додав він.

Лукашенко також заявив, що не відмовляється від співпраці з Заходом, але в той же час має намір підтримувати Росію.

«Ми констатували непохитний факт, що сьогодні у нас – у Росії та Білорусі, у Путіна і Лукашенка – інших друзів немає. Ви пам'ятаєте, давним-давно я сказав, що прийде час, коли ми з президентом Росії спиною до спини будемо стояти і відстрілюватися. Все сталося», – резюмував він.

Нагадаємо, керівник Білорусі Олександр Лукашенко погрожує протестувальникам фізичними розправами.

Як повідомлялося, Лукашенко вирішив закрити кордони Білорусі.

Раніше 29 жовтня Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі. Вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області.

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.

Крім того, стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах. Зокрема, відрахування почалися в Білоруському державному медичному університеті. Адміністрація вишу також продовжує погрожувати студентам за участь у національному страйку. До цього з закликом до масових відрахувань виступив особисто президент Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.