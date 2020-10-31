Кулеба: Україна готова вести діалог із білоруською опозицією за певної умови

Україна не хоче «втручатися в справи Білорусі»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий зустрітися з лідерами опозиції Білорусі якщо вони озвучать свою позицію щодо подій в Україні.

Про це Кулеба повідомив у ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції. Але як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог я маю чітко переконатися, якою буде позиція цих людей щодо України, щодо російської агресії, щодо незаконної окупації Криму в разі, якщо вони прийдуть до влади, та, зокрема, за нашого сприяння», – заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що Україна не хоче «втручатися в справи Білорусі».

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

26 жовтня акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).

Згодом стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах.