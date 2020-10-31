  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Кулеба: Україна готова вести діалог із білоруською опозицією за певної умови

    • Розсилка
    <span>Дмитро Кулеба чекає від опозиції Білорусі &laquo;чіткої позиції&raquo; щодо України</span> - Кулеба: Україна готова вести діалог із білоруською опозицією за певної умови
    Дмитро Кулеба чекає від опозиції Білорусі «чіткої позиції» щодо України

    Україна не хоче «втручатися в справи Білорусі»

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий зустрітися з лідерами опозиції Білорусі якщо вони озвучать свою позицію щодо подій в Україні.

    Про це Кулеба повідомив у ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції. Але як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог я маю чітко переконатися, якою буде позиція цих людей щодо України, щодо російської агресії, щодо незаконної окупації Криму в разі, якщо вони прийдуть до влади, та, зокрема, за нашого сприяння», – заявив Кулеба.

    Міністр також зазначив, що Україна не хоче «втручатися в справи Білорусі».

    Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

    У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

    26 жовтня акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).

    Згодом стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах.

    МЗС Білорусь міністр політика Україна опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies