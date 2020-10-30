Литва направила ноту Білорусі через закриття кордону

У Литві заявили про порушення міжурядової угоди

Посольству Білорусі у Литві вручили ноту протесту через закриття країною кордонів.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Литви.

«Білорусь у четвер вдень в односторонньому порядку, не проінформувавши Литву і порушивши процедури, передбачені двосторонньою угодою, частково закрила кордон з Литвою», –йдеться у повідомленні.

Відтак Литва направила ноту протесту Білорусі.

Зазначається, що цим рішенням було порушено міжурядову угоду Литви та Білорусі про пункти пропуску через державний кордон.

Також у ноті міститься прохання пояснити дане порушення договору і виключити повторення подібних порушень у майбутньому.

Нагадаємо, у четвер повідомлялося, що Олександр Лукашенко розпорядився закрити держкордон Білорусі. Свої дії він мотивував «кинутим викликом»

Згодом МЗС України прояснило рішення щодо закриття білоруського кордону.

Раніше 29 жовтня Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі. Вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області.

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.