МЗС України прояснило рішення щодо закриття білоруського кордону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний прикордонний комітет Білорусі пояснив введення тимчасових обмежень на білоруському кордоні складною епідемічною ситуацією

За попередньою інформацією, пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська функціонуватиме без обмежень

Влада Білорусі тимчасово обмежила в'їзд на територію країни через наземні пункти пропуску для фізичних осіб з України, Латвії, Литви і Польщі, починаючи з 18:00 29 жовтня.

Водночас, за попередньою інформацією, пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська функціонуватиме без обмежень.

Про це ввечері у четвер, 29 жовтня, повідомили у пресслужбі МЗС України.

«Уряд Республіки Білорусь тимчасово обмежив в'їзд на територію країни через наземні пункти пропуску фізичних осіб з України, Латвії, Литви і Польщі, починаючи з 18:00 29 жовтня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Державний прикордонний комітет Білорусі пояснив введення тимчасових обмежень на білоруському кордоні складною епідемічною ситуацією у згаданих країнах.

Обмеження не поширюються на:

співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, документованих дипломатичними і службовими паспортами;

водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення;

членів потягових бригад міжнародного залізничного сполучення.

«Разом із тим, за попередньою інформацією, пункт пропуску в міжнародному аеропорту Мінська буде функціонувати без обмежень», – йдеться в повідомленні.

У МЗС рекомендували громадянам, які планують подорож до Республіки Білорусь, стежити за оновленням інформації на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua і, в разі необхідності, звертатися на цілодобову «гарячу лінію» Посольства України в Білорусі (+375) 25 60 311 84 або МЗС України: (+38) 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]

Нагадаємо, у четвер повідомлялося, що Олександр Лукашенко розпорядився закрити держкордон Білорусі. Свої дії він мотивував «кинутим викликом»

Раніше 29 жовтня Лукашенко змінив міністра внутрішніх справ Білорусі. Вже колишній міністр внутрішніх справ Юрій Караєв призначений помічником президента Білорусі в Гродненській області.

Новим головою МВС став Іван Кубраков, який до цього очолював міліцію Мінська.

Крім того, стало відомо, що в Білорусі почали відраховувати студентів за участь в протестах. Зокрема, відрахування почалися в Білоруському державному медичному університеті. Адміністрація вишу також продовжує погрожувати студентам за участь у національному страйку. До цього з закликом до масових відрахувань виступив особисто президент Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Тихановська 13 жовтня також оголосила ультиматум Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

У зв'язку з тим, що дія ультиматуму закінчилася 25 жовтня, Тихановська оголосила про початок загальнонаціонального страйку з понеділка, 26 жовтня.

26 жовтня акції протесту розпочалися в низці білоруських вишів. Зокрема, в них беруть участь студенти з Білоруського державного університету (БДУ), Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БГУИР), Білоруського національного технічного університету (БНТУ) і Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ).