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Шольц пропонує створити єдину європейську систему протиповітряної оборони

Надія Клочко
glavcom.ua
Шольц пропонує створити єдину європейську систему протиповітряної оборони
Олаф Шольц поділився планами щодо створення системи ППО у Європі
фото з відкритих джерел

Німеччина планує вкласти 100 млрд євро у створення системи протиповітряної оборони

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче побудувати нову загальноєвропейську систему протиповітряної оборони. Спільна система могла би захистити Європу від повітряних небезпек краще, ніж якби кожна країна будувала власну ППО. Про це Шольц заявив під час виступу в Карловому університеті у Празі.

За словами Шольца, найближчими роками Німеччина збирається інвестувати значні суми у протиповітряну оборону. Кошти для інвестицій планується взяти з оборонного фонду в розмірі 100 млрд євро, який країна створює для модернізації та посилення своєї армії.

Канцлер Німеччини розраховує, що система ППО з самого початку буде проєктуватися таким чином, щоб європейські сусіди також могли взяти у ній участь. Серед потенційних партнерів він назвав Нідерланди, Польщу, Естонію, Латвію та Литву, Чехію, Словаччину та країни Скандинавії. Шольц також зауважив, що спільна європейська ППО буде дешевшою.

За словами німецького канцлера, Європі доведеться «надолужувати згаяне» в захисті від загроз з повітря і космосу.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.

Водночас німецький канцлер наголосив, що уряд Німеччини буде дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасних озброєнь, щоб не допустити подальшої ескалації. Він також заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію Росії. 

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики.

Також раніше стало відомо, що представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

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Теги: Німеччина Європа Олаф Шольц Європейський союз

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