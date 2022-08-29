Шольц пропонує створити єдину європейську систему протиповітряної оборони

Німеччина планує вкласти 100 млрд євро у створення системи протиповітряної оборони

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче побудувати нову загальноєвропейську систему протиповітряної оборони. Спільна система могла би захистити Європу від повітряних небезпек краще, ніж якби кожна країна будувала власну ППО. Про це Шольц заявив під час виступу в Карловому університеті у Празі.

За словами Шольца, найближчими роками Німеччина збирається інвестувати значні суми у протиповітряну оборону. Кошти для інвестицій планується взяти з оборонного фонду в розмірі 100 млрд євро, який країна створює для модернізації та посилення своєї армії.

Канцлер Німеччини розраховує, що система ППО з самого початку буде проєктуватися таким чином, щоб європейські сусіди також могли взяти у ній участь. Серед потенційних партнерів він назвав Нідерланди, Польщу, Естонію, Латвію та Литву, Чехію, Словаччину та країни Скандинавії. Шольц також зауважив, що спільна європейська ППО буде дешевшою.

За словами німецького канцлера, Європі доведеться «надолужувати згаяне» в захисті від загроз з повітря і космосу.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.