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Депутати партії Шольца вимагають припинити постачання зброї Україні

Надія Клочко
glavcom.ua
Депутати партії Шольца вимагають припинити постачання зброї Україні
Німецькі політики закликають Євросоюз схилити Україну і Росію до переговорів
фото з відкритих джерел

Низка представників лівого крила німецьких соціал-демократів вважають, що постачання Україні зброї лише продовжує війну

Представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією. Про це повідомляє Spiegel з посиланням на лист соціал-демократів, який є у розпорядженні видання.

Підписантами цього звернення стали декілька членів Бундестагу, Європейського парламенту, представники федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінґ та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

«Продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань. Нам якнайшвидше потрібне припинення вогню як точка відліку для комплексних мирних переговорів», – ідеться в листі.

Соціал-демократи визнають, що покращення відносин із Росією можливе тільки після відходу від влади Володимира Путіна, «але до того часу потрібно знайти modus vivendi («спосіб життя») з російським урядом, який визнає реальність, яка може не подобатися, що виключає подальшої ескалації війни».

Ліві також виступають проти постачання Україні важкої зброї й вказують на небезпеку ядерної війни.

«З кожною поставкою зброї важливо ретельно зважувати, де лежить «червона лінія», яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію», – наголошується у зверненні.

Підписанти листа також закликають ЄС і держави-члени посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, «щоб схилити їх до посередницької ролі між воюючими сторонами». Серед таких країн згадується, зокрема, Китай.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.

Водночас німецький канцлер наголосив, що уряд Німеччини буде дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасних озброєнь, щоб не допустити подальшої ескалації. Він також заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію Росії. 

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики.

Додамо, що 1 серпня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II із Німеччини

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Теги: Німеччина Олаф Шольц росія війна зброя Україна

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