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Франція та Німеччина виступають проти візового бану росіян – Bloomberg

Надія Клочко
glavcom.ua
Франція та Німеччина виступають проти візового бану росіян – Bloomberg
Зустріч глав МЗС Євросоюзу щодо візового бану росіян відбудеться 31 серпня
фото з відкритих джерел

У Євросоюзі наразі немає єдиної позиції щодо заборони видачі віз росіянам

У Франції та Німеччині пропонують не забороняти видавати віз тим громадянам, які не мають жодного відношення до діяльності російської влади. Зокрема, це стосується студентів, художників, вчених, фахівців тощо. Про це пише Bloomberg.

«Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь», – йдеться у документі, з яким ознайомилося видання Bloomberg перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Празі, яка відбудеться наступного тижня.

За інформацією видання, як компроміс на зустрічі міністрів обговорюватиметься варіант, за якого росіянам для отримання короткострокових віз доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури і сплачувати великі внески.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Проти запровадження заборони на видачу віз російським громадянам виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Крім Шольца, проти цієї ініціативи, за даними ЗМІ, виступають також керівники Португалії, Греції, Кіпру та Угорщини

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британський уряд виступає проти загальної заборони на видачу віз громадянам Росії, однак висловив переконання, що умови в'їзду для росіян треба зробити більш жорсткими.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex. 

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Теги: росія Німеччина Франція візи Європейський союз

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