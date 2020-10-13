Microsoft заявила про зрив кібератаки, яка могла вплинути на вибори в США
Зловмисники могли використовувати програми-викрадачі, щоб заразити комп'ютери зі списками виборців або результатами виборів
Американська корпорація Microsoft заявила, що запобігла масштабній хакерській атаці, яка могла вплинути на президентські вибори в США.
Про це повідомляє CNN.
За словами віцепрезидента компанії з безпеки Тома Берта, Microsoft відключила сервери ботнету Trickbot. Хакери використовували його для розповсюдження програм-вимагачів, а також запуску інших кібератак.
У корпорації вважають, що зловмисники могли використовувати програми-викрадачі, щоб заразити комп'ютери зі списками виборців або результатами виборів, після чого в установлений час почати «сіяти хаос і недовіру».
За даними Microsoft, з 2016 року Trickbot заразив понад мільйон комп'ютерів по всьому світу. Дослідження показали, що послугами ботнету користувалися як держави, так і кримінальні угруповання.
Раніше компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії.
До слова, у Києві затримали хакера, який зривав концерти своєї улюбленої співачки.