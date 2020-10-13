Норвегія звинуватила РФ в кібератаці на парламент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільники МЗС і міноборони Норвегії заявили, що за кібератакою стоять саме державні структури Росії, але не уточнили, які саме

Хакери отримали доступ до поштових скриньок, банківських рахунків, страхових номерів та інших персональних даних низки працівників парламенту

Уряд Норвегії заявив, що російські хакери здійснили кібератаку на парламент країни (Стортинг) 24 серпня. За словами міністра оборони країни за атакою стоять держструктури РФ.

Про це повідомляє Aftenposten.

13 жовтня під час засідання Стортингу міністр закордонних справ Норвегії не Марі Еріксен Сорейде та міністр оборони Франк Бакке-Єнсе заявили, що кібератаку на норвезький парламент, що відбулася 24 серпня зробили російські хакери за наказом російських спецслужб, проте не назвали, яких саме.

В результаті атаки хакери отримали доступ до поштових скриньок, банківських рахунків, страхових номерів та інших персональних даних низки працівників парламенту. Постраждали й кілька депутатів.

«Служби безпеки й розвідки тісно співпрацюють, аби врегулювати цей інцидент на національному рівні. На підставі інформації, що є в розпорядженні уряду, ми вважаємо, що за цією діяльністю (кібератакою - Ред.) стоїть Росія», – зазначив глава міноборони країни Бакке-Єнсен.

Очільники МЗС і міноборони Норвегії також заявили, що за кібератакою стоять саме державні структури Росії, але не уточнили, які саме.

До слова, напередодні Microsoft заявила про зрив кібератаки, яка могла вплинути на вибори в США.

Раніше компанія Microsoft заявила, що більшість кібератак здійснюють хакери з Росії.