Яким буде майбутнє «Нормандського формату»? Кулеба розповів про реакцію Європи

Європейські країни працюють над «пакетом стримування» РФ

Під час зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та України керівники зовнішньополітичних відомств Європейських країн відпрацьовували взаємодію та розробляли стратегію спротиву агресивним діям Кремля. Про це під час включення в ефірі ток-шоу «Свобода слова на ICTV» повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який зараз перебуває із візитом у Брюсселі.

Голова дипломатичного відомства зазначив, що під час зустрічі із міністрами закордонних справ Франції та Німеччини обговорювали можливу мобілізацію зусиль європейських країн на підтримку України.

«Росії буде скомуніковано дуже чітко, що військова ескалація проти України буде мати для Росії дуже важкі наслідки. Це дуже суттєвий фактор стримування Російської Федерації», – наголосив Дмитро Кулеба.

Щодо подальших перспектив переговорів із врегулювання військового конфлікту на Сході України у «Нормандському форматі», на думку Кулеби, важливо не надавати Росії «розкіш зруйнувати Нормандський формат чужими руками».

«Ми домовилися, що будемо продовжувати наполягати на продовження повноцінного міністерському засіданні за участі міністра Лаврова», – підсумував міністр закордонних справ України.

За його словами, Україна продовжить працювати над організацією саміту лідерів «нормандської четвірки». Міністр підкреслив, що Росію потрібно змушувати сідати за стіл переговорів і домовлятися, не даючи брязкати зброєю.

Нагадаємо, подальша робота нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії – під питанням. Зустрічі у форматі не проводились уже рік.

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